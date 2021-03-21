Як виглядав Офіс президента після акції прихильників Стерненка

Андрій Жигайло Відео 12:37, 21.03.2021 Оновлено: 17:09, 21.03.2021

20 березня біля Офісу президента у Києві відбулася акція протесту прихильників засудженого активіста Сергія Стерненка. У неділю, 21 березня, прохід до будівлі перекрили правоохоронці. Журналісти OBOZREVATEL побували на Банковій і пропонують побачити, як сьогодні виглядає головний Офіс глави держави. Деталі можна прочитати тут.

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