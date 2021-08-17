Один день с заместителем мэра Киева. Константин Усов

Усов Константин Глебович семь лет строил карьеру журналиста, а затем изменил путь и, выиграв мажоритарку, оказался под куполом парламента в качестве народного депутата VІІІ созыва. Сегодня он заместитель председателя КГГА Виталия Кличко, контролирует работу трех коммунальных предприятий и уверяет, что скучно на этой должности не бывает.

11 августа исполнилось ровно полгода, как чиновник каждое утро преодолевает расстояние с Соломенского района на Крещатик, 36. OBOZREVATEL провел с ним один день, в целом следили за работой заместителя мэра около 8 часов. Изменили несколько локаций, получили два инсайда и поговорили о личном. Детали в видео-репортаже.