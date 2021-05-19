Новые заседания ТКГ по Донбассу, Интернет-субвенция, вечер бокса в Киеве - темы утренних новостей
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Трехсторонняя контактная группа проведет сегодня видеоконференцию где обсудят нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России и обмен пленными.
До 28 мая главы ОТГ должны подать заявки для участия в проекте "Интернет-субвенция".
Сегодня в Киеве состоится вечер бокса. За вакантный титул чемпиона Украины в супертяжелом весе будут сражаться Александр Бабич и Иван Швайко