Новая стрельба в США, запрет внутренних авиарейсов во Франции и гигантская статуя Христа в Бразилии – дайджест международных событий

Obozrevatel Видео 09:00, 14.04.2021 Обновлено: 09:40, 14.04.2021

Новая смертельная стрельба произошла в одной из школ США. В Германии бургомистра освободили от должности за вакцинацию вне очереди.

Парламент Франции запретил внутренние рейсы на короткие расстояния, а в Бразилии, между тем, строят гигантскую статую Христа.

Все подробности – в международном обзоре.

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