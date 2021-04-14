Нова стрілянина у США, заборона внутрішніх авіарейсів у Франції та гігантська статуя Христа у Бразилії - дайджест міжнародних подій

Obozrevatel Відео 09:00, 14.04.2021

Нова смертельна стрілянина сталась в одній зі шкіл Сполучених Штатів. У Німеччині бургомістра звільнили з посади за вакцинацію поза чергою.

Парламент Франції заборонив внутрішні рейси на короткі відстані, а у Бразилії, тим часом, будують гігантську статую Христа.

Всі подробиці - у міжнародному огляді.

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