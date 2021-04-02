ВСУ провели учения с вертолетами и артиллерией возле Крыма

Виктория Довгань Видео 14:57, 2.04.2021 Обновлено: 14:57, 2.04.2021

Возле оккупированного Крыма состоялись масштабные учения украинской армии. В них приняли участие, авиация, артиллерия и инженерно-саперные подразделения.

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