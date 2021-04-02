ЗСУ провели навчання із вертольотами та артилерією біля Криму

Вікторія Довгань Відео 14:57, 2.04.2021 Оновлено: 14:57, 2.04.2021

Біля окупованого Криму відбулися масштабні навчання української армії. В них взяли участь, авіація, артилерія та інженерно-саперні підрозділи.

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