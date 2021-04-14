Национальный траур в Великобритании: там уже готовятся к похоронной церемонии герцога Эдинбургского - сюжет

Недельный траур в Великобритании из-за смерти принца Филиппа - супруга королевы Елизаветы.

Всё это время на государственных зданиях и военных объектах страны будут оставаться приспущенными флаги. По всему королевству граждане отдают дань герцогу Эдинбургском и продолжают сносить цветы к резиденций монархов. Однако, королевская семья просит людей избегать массовых скоплений из-за пандемии коронавируса. Лондон уже начал подготовку к похоронной церемонии. Состоится она 17-го апреля. На ней будут присутствовать только члены семьи, как того требуют карантинные ограничения.

Больше об этом - в нашем сюжете.