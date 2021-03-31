В Керчи на железнодорожной станции стояли самоходные гаубицы РФ

Виктория Довгань Видео 12:33, 31.03.2021 Обновлено: 12:33, 31.03.2021

На железнодорожной станции во временно оккупированной Керчи местные жители сняли на видео эшелоны самоходных гаубиц калибра 152 мм. Они стоят на вооружении российской армии.

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