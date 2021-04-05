MRS. UKRAINE WORLD 2021
27 февраля в Киеве состоялся III Национальный Парад Успеха и Красоты "MRS. UKRAINE WORLD 2021". В этом году мероприятие впервые проходило в уникальном формате телевизионного шоу.
27 февраля в Киеве состоялся III Национальный Парад Успеха и Красоты "MRS. UKRAINE WORLD 2021". В этом году мероприятие впервые проходило в уникальном формате телевизионного шоу.
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