MRS. UKRAINE WORLD 2021

Obozrevatel Видео 13:45, 5.04.2021 Обновлено: 14:17, 5.04.2021

27 февраля в Киеве состоялся III Национальный Парад Успеха и Красоты "MRS. UKRAINE WORLD 2021". В этом году мероприятие впервые проходило в уникальном формате телевизионного шоу.

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