MRS. UKRAINE WORLD 2021

Obozrevatel Відео 13:45, 5.04.2021 Оновлено: 14:17, 5.04.2021

27 лютого у Києві відбувся ІІІ Національний Парад Успіху та Краси "MRS. UKRAINE WORLD 2021". Цьогоріч захід вперше проходив в унікальному форматі телевізійного шоу.

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