На Троещине сносили киоски: люди угрожали себя поджечь

Obozrevatel Видео 10:20, 24.03.2021 Обновлено: 14:10, 24.03.2021

24 марта в столичном микрорайоне Троещина коммунальные службы начали демонтаж МАФов.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Кива собрался защищать кандидатскую диссертацию по госуправлению

Легендарный Буффон записал обращение к голкиперу "Динамо". Видео

Учения ВСУ со "Смерчами" вблизи Крыма вызвали ажиотаж в российских СМИ. Фото и видео

Зеленский хочет раздать украинцам деньги, создав экономические паспорта: в чем суть идеи

На Android-смартфонах произошел сбой: названа причина