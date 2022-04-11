Ким раскрыл детали вражеской атаки на Николаев: оккупанты ударили по предприятию. Видео

Российские военные в ночь на 11 апреля совершили ракетную атаку по Николаевщине. "Прилет" был на предприятие, принадлежащее Катару.

Жертв инцидента нет, пострадал один человек – охранник, который травмировался разбитым стеклом. Об этом утром в понедельник рассказал глава Николаевской областной государственной (военной) администрации Виталий Ким. Он записал новое видео и распространил его в социальных сетях (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Скрывать не буду. Это ракеты, поэтому там корректировка не надо. Это русские оккупанты напали на предприятие из Катара на территории нашей области", – сказал чиновник.

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Он добавил, что орки массово отказываются ехать в Украину под любыми предлогами.

"Не пугает их ни тюрьма, ничего. Все равно хотят остаться жить. Даже отказывается центральная московия. Потому что они там хоть как-то пользуются интернетом, или у них есть хотя бы интернет", – заявил Ким.

По его словам, на войну в Украину в основном отправляют солдат из дальних регионов, которые не знают реальной ситуации. "Ну пока доедут, им дорасскажут, что здесь происходит", – с юмором отметил глава ОГА.

Также, как заявил Ким, в России готовится путч, "все по плану" и история повторяется.

Как писал OBOZREVATEL, на востоке Украины в ночь на понедельник, 11 апреля, войска РФ снова ударили по железнодорожной станции. Инфраструктура была повреждена.