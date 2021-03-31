На Керченском мосту заметили колонну российских гаубиц

Виктория Довгань Видео 12:18, 31.03.2021 Обновлено: 13:15, 31.03.2021

На Керченском мосту во временно оккупированном Крыму заметили эшелон с российскими гаубицами "Мста-С". Также он перевозил другую технику.

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