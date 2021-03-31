На Керченському мосту помітили колону російських гаубиць

Вікторія Довгань Відео 12:18, 31.03.2021 Оновлено: 12:23, 31.03.2021

На Керченському мосту в тимчасово окупованому Криму помітили ешелон з російськими гаубицями "Мста-С". Також він перевозив іншу техніку.

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