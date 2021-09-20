Каракурты под Одессой а в России выборы с участием оккупированных территорий – Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Понедельник, 20 сентября
Сегодня в выпуске:
Под Одессой обнаружили одного из самих ядовитых в мире пауков – это каракурт или черная вдова. Об этом поговорим с Оксаной Марцинюк, инструктором Всеукраинского союза парамедиков
Следует ли применять к украинцам, которые приняли участие в "выборах" в Думу России определенные санкции? Спросим у Геннадия Москаля, руководителя Луганской областной ВГА (2014-2015 гг.)
а также
Не хочешь в больницу - делай прививку и носи маску. Почти все госпитализированные с коронавирусом украинцы – не вакцинированы;
Видео дня
Заморозки надвигаются на Украину. В Минрегионе заговорили об отопительном сезоне;
Стрельба в Российской Перми. Число погибших возросло до шести человек
Рассказываем и анализируем главные события дня!