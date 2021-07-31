Роскошь, которая сохранилась до сих пор: почему стоит поехать в Качановку на Черниговщине

Имение в Качановке на Черниговщине еще 200 лет назад был местом встречи для украинской богемы. Сюда любил приезжать поэт Тарас Шевченко, художники Илья Репин, Михаил Врубель, композитор Михаил Глинка.

Илья Репин и увековечил владельца Качановки Василия Тарновского на картине "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Николай Гоголь здесь впервые прочитал на публике "Тараса Бульбу".

Сегодня это один из наиболее хорошо сохранившихся особняков в стиле классицизма в Украине. В этом году его должны обновить - запланированный ремонт центрального ансамбля дворцового комплекса.