Израиль открывает свои границы для туристов – коронавирусные хроники

Obozrevatel Видео 08:00, 15.04.2021 Обновлено: 09:20, 15.04.2021

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, чтобы как можно раньше вернуться к привычной жизни, нужно ускорить прививки во всём мире.

Турция из-за рекордного суточного прироста заражённых COVID-19 с начала пандемии ввела комендантский час. А вот Израиль открывает свои границы для туристов из других стран. Более подробно об этом – в обзоре журналистов OBOZREVATEL.

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