Ізраїль відкриває свої кордони для туристів  – коронавірусні хроніки

Obozrevatel Відео 08:00, 15.04.2021

Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус заявив, щоб якомога раніше повернутися до звичного життя, потрібно прискорити щеплення в усьому світі.

Туреччина через рекордний добовий приріст заражених COVID-19 з початку пандемії запровадила комендантську годину. А от Ізраїль відкриває свої кордони для туристів з інших країн. Більш детально про це - в огляді журналістів OBOZREVATEL.

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