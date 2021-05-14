Израиль отражает ракетные атаки ХАМАСа – ситуация на сегодня

Более полутора тысяч ракет запустили по городам Израиля из сектора Газа. Большинство из них сбила на подлете противовоздушная система ''Железный купол''.

Ракеты направляют боевики из палестинского движения ХАМАС, базы которых расположены в секторе Газа. Большинство из них сбивают еще на взлете с территории Газы, однако часть долетает до израильских городов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь заявила, что ликвидировала двух высокопоставленных лидеров ХАМАС – начальника отдела безопасности военной разведки ХАМАС Хасана Кауги и его заместителя Ваиля Иссу. Также уничтожили около 500 ключевых объектов боевиков.

Израильские военные ожидают, что эскалация продлится минимум еще неделю. Последние новости с Ближнего Востока читайте здесь.