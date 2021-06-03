Инновационно-индустриальная политика спасет интеллектуальный потенциал промышленных предприятий, – Кинах

"В Украине нужно максимально усилить инновационно-индустриальную политику. Должна быть четкая программа развития ракетно-космического комплекса. Последняя, была еще в 2011 году. Мы настаиваем, чтобы была государственная научно-техническая программа развития авиастроения. Антонов – это три поколения построивших около 20000 самолетов. Антонова - не только доля нашей экономики, это доля статуса и места, которое должна занимать Украина среди государств, способных вырабатывать Современную авиатехнику",

– об этом в эфире Студии OBOZREVATEL рассказал Президент украинского Союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах