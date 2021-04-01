В Киеве загорелись две плавучие дачи

Олег Тимченко Видео 13:43, 1.04.2021 Обновлено: 14:00, 1.04.2021

В Киеве в четверг, 1 апреля, напротив парка "Наталка" в Оболонском районе загорелись две плавучие дачи.

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