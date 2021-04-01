У Києві загорілися дві плавучі дачі

Олег Тимченко Відео 13:43, 1.04.2021 Оновлено: 14:00, 1.04.2021

У Києві в четвер, 1 квітня, навпроти парку "Наталка" в Оболонському районі загорілися дві плавучі дачі.

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