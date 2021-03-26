Мать с детьми пожарила маршмелоу на Вечном огне

Василий Михальчук Видео 14:45, 26.03.2021 Обновлено: 15:26, 26.03.2021

В городе Белая Церковь в Киевской области мать с двумя детьми пришли к Вечному огню, чтобы поджарить маршмеллоу, листья и веточки. Они смеялись и не обращали ни на кого внимание.

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