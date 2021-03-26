Мати з дітьми посмажила маршмелоу на Вічному вогні

Василь Михальчук Відео 14:45, 26.03.2021 Оновлено: 16:16, 26.03.2021

У місті Біла Церква на Київщині мати з двома дітьми прийшли до Вічного вогню, щоб підсмажити маршмелоу, листя і гілочки. Вони сміялися і не звертали ні на кого увагу.

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