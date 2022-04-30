Грады, Смерчи, Ураганы, Авиация – враг ежедневно наносит удары по Луганщине, – сообщил Сергей Гайдай

Чтобы ВСУ могли более эффективно выполнять задачи по контрнаступлению на врага, из подконтрольной части Луганской области эвакуировано около 80% мирного населения. Об этом в интервью редакции OBOZREVATEL рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Также он отметил уровень техногенной и гуманитарной катастрофы в регионе и характер ведения войны оккупантом. По мнению главы области освободить территорию от захватчиков поможет тяжелая артиллерия которую ожидаем от союзников.