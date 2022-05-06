Горит Адмирал Макаров, 9 мая – начало войны, обмен пленными, – темы краткого обзора событий пятницы от редакции новостей Obozrevatel TV
Смотрите в выпуске:
у острова Змеиный горит русский фрегат "Адмирал Макаров";
наступление русско-фашистских войск в Луганской области;
артиллеристы Николаевской бригады десантно-штурмовых войск нанесли удар по позициям русских оккупантов;
россия намерена объявить Украине полноценную войну 9 мая;
Министры внутренних дел Польши и стран Балтии посетили Гостомель Киевской области;
Зону отчуждения посетили украинские полицейские вместе с польскими активистами;
Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией.