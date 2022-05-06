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Горит Адмирал Макаров, 9 мая – начало войны, обмен пленными, – темы краткого обзора событий пятницы от редакции новостей Obozrevatel TV

1,6 т.

Смотрите в выпуске:

  • у острова Змеиный горит русский фрегат "Адмирал Макаров";

  • наступление русско-фашистских войск в Луганской области;

  • артиллеристы Николаевской бригады десантно-штурмовых войск нанесли удар по позициям русских оккупантов;

  • россия намерена объявить Украине полноценную войну 9 мая;

  • Министры внутренних дел Польши и стран Балтии посетили Гостомель Киевской области;

  • Зону отчуждения посетили украинские полицейские вместе с польскими активистами;

  • Состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией.

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