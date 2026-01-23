Нас затаскивают по судам за это: украинская актриса раскрыла, чем отличаются интимные сцены в кино в Украине и за рубежом

Актриса "Первых ласточек", "БожеВильных" Анастасия Пустовит рассказала, что съемки интимных сцен в фильмах украинского кинематографа и странах Европы, в частности в Польше, кардинально отличаются. Звезда отметила: на западных площадках безопасность и психологический комфорт артиста защищены на юридическом уровне, тогда как в Украине актерам до сих пор приходится сталкиваться с "постсоветской системой".

В интервью коллеге Элине Антоновой она рассказала, что главным отличием является наличие интимного координатора на съемочной площадке – специалиста, который выстраивает хореографию секса в кадре, делая его правдоподобным, но безопасным.

По словам Пустовит, за рубежом перед съемками актеры подписывают документ, где четко указывают собственные "красные линии": запрет на поцелуи в губы, касание груди или других частей тела и тому подобное. Если режиссер внезапно нарушает эти договоренности, координатор останавливает процесс, ведь любое отклонение от соглашения – это прямой путь в суд. Такой подход, в частности, защищает продакшн от скандалов и обвинений в домогательствах, создавая прозрачные правила игры.

"Ты прописываешь, что не нравится, и они подписывают. Если вдруг что-то пойдет не так, режиссер скажет: "А теперь поцелуйтесь в губы", – координатор вытаскивает документы и говорит: "Не целуется в губы. Она нас затягает по судам за это, потому что у нее это прописано". Ты имеешь право, если с тобой что-то случилось на площадке, право подать в суд за это, потому что у тебя есть человек, который руководит этим процессом и он безопасен", – объяснила актриса.

Анастасия Пустовит поделилась досадным опытом со съемок в Украине, который ярко иллюстрирует отсутствие этики на площадке. Несмотря на ее просьбу выйти всех лишних во время съемок сексуальной сцены, где она должна была снимать белье, после снятого дубля выяснилось, что у мониторов собрался чуть ли не весь персонал. Актриса подчеркнула, что имитация секса – это не приятный опыт, а сложная работа под присмотром десятков глаз, которая часто становится травматичной, особенно если речь идет о сценах насилия.

"Я выхожу и вижу на плейбеке – тупо все. Я говорю: "Ну почему? Я же вас просила. Это же мой комфорт", – рассказала Пустовит, подчеркнув, что такая ситуация для нее была унизительной.

В противоположность этому, в Польше, рассказала знаменитость, подготовка к интимным моментам начинается с длительных репетиций, где актеры учатся касаться друг друга (например, класть руку на бедро) только после прямого вопроса "Тебе окей?". Это помогает партнеру перестать быть "угрозой" и привыкнуть к телесному контакту. Кроме того, европейские продакшны обеспечивают актерам время на восстановление и отдельные помещения, чтобы пережить этот опыт после кадра.

