Год кровавых ДТП | The Guest: Підсумки року

По состоянию на начало декабря с начала 2021 года в Украине произошло более 154 тысяч 480 ДТП. Это на 14% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году.

Случаи аварий с пострадавшими уменьшились на 6%, а с погибшими — на 9%. Такие данные собрали в OpenData bot. Наибольший всплеск аварийности был зафиксирован в Ивано-Франковской и Николаевской областях. В обоих регионах количество ДТП увеличилось на 24%.

Сегодня мы поговорим о ДТП в Украине. Почему на автодорогах гибнут люди? Кто виноват в авариях и всегда ли вожди являются основной причиной ДТП