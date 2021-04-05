Ермак рассказал, когда Зеленский проведет переговоры с Меркель и Макроном

Виктория Довгань Видео 16:27, 5.04.2021 Обновлено: 16:41, 5.04.2021

Глава Офиса президента Андрей Ермак заверил, что украинский лидер Владимир Зеленский вскоре обсудит вопрос Донбасса с французским и немецким коллегами Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Также он отметил, что идет подготовка к встрече в "нормандском формате".

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