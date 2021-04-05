Єрмак розповів, коли Зеленський проведе переговори із Меркель та Макроном

Вікторія Довгань Відео 16:27, 5.04.2021 Оновлено: 16:41, 5.04.2021

Голова Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що український лідер Володимир Зеленський уже невдовзі обговорить питання Донбасу із французьким та німецькою колегами Еммануелем Макроном та Ангелою Меркель. Також він наголосив, що триває підготовка до зустрічі у "нормандському форматі".

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