В Киеве девушка на BMW устроила ДТП: трое пострадали

Карина Бондаренко Видео 00:05, 21.03.2021 Обновлено: 00:06, 21.03.2021

В Киеве 20 марта девушка за рулем BMW на скорости влетела в автомобиль аварийной службы на проспекте Победы. Водитель находится в критическом состоянии, ее два пассажира получили травмы средней тяжести.

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