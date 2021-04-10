В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

София Закревская Видео 15:44, 10.04.2021

В Анталье (Турция) в субботу, 10 апреля, около 9:30 произошло смертельное ДТП. На обледеневшей дороге перевернулся автобус с туристами из РФ, одна женщина погибла.

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