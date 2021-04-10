У Туреччині перекинувся автобус із російськими туристами

Софія Закревська Відео 15:44, 10.04.2021

В Анталії (Туреччина) в суботу, 10 квітня, близько 9:30 сталася смертельна ДТП. На обледенілій дорозі перекинувся автобус з туристами з РФ, одна жінка загинула.

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