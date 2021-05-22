''Дом-убийца'' – в Киеве 300 человек живут среди 39 видов грибка

В Киеве на Лесном массиве жители назвали свое общежитие "дом-убийца". Все из-за грибка, которым пропитаны стены дома.

Здание расположено на ул. Милютенко 23-А, в глубине спального района. Обычная пятиэтажка снаружи имеет приличный вид. Однако внутри все стены ''изъедены'' патогенами грибка и плесени.

В конце 2016 года стало известно, что дом должны демонтировать, а его жителей переселить в новостройку. Какая сейчас ситуация с переселением смотрите в видео.