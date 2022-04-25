Демографического кризиса не будет – но в Украину вернутся не все, – Оксана Боголюбова

НАСТРОЕНИЯ УКРАИНЦОВ – беглецов ОТ ВОЙНЫ.

Исследователи опросили 3027 респондентов в 36 странах Европы в возрасте от 18 лет и определили основные настроения Украинцев, вынужденно покинувших свои дома после полномасштабного вторжения россии. Результат опроса показал, что 75% Украинцев планируют вернуться из Европы после победы. Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказала руководитель департамента в исследовательском холдинге Оксана Боголюбова. Она уточнила, что полевой этап исследования продолжался с 28 марта по 4 апреля 2022 года.