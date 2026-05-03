Министр войны (ранее – обороны) США Питер (Пит) Хегсет написал о европейских членах НАТО. Из всего приведу лишь самое существенное.

Далі текст мовою оригіналу.

Отже:

"Застарілі, недоозброєні, окуповані [мається на увазі, мабуть, – мусульманами] та імпотентні. Чому Америка, яка виконує для Європи роль "швидкої допомоги" протягом останніх ста років, повинна слухатися цих самозакоханих та безсилих держав, які просять нас шанувати ці застарілі односторонні домовленості про оборону, яких самі вони більше не дотримуються?

<…>

Ще якби країни НАТО справді дружно зайнялись своєю обороною — але вони цього не роблять. Вони просто викрикають про правила, випрошуючи собі військову підтримку та кличучи на допомогу Америку."

Можна по-різному ставитися до Гегсета взагалі й до його висловлювань зокрема. Але ж тут - все дуже влучно, чітко й стисло.

Світ втомлених: Європа втомилася від України, але ж Штати - з зовсім різних причин - від обох…