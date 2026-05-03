Немного аналитики по войне в Заливе ввиду процедурного решения Трампа объявить о "завершении боевых действий".

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Трамп зробив очікуваний юридичний маневр – оголосив "завершення бойових дій" для обходу конституційного дедлайну Конгресу 1 травня. Це єдине, що змінилося конкретно і верифіковано. Ормузька протока залишається фактично закритою. Переговори - у глухому куті. Візит Арагчі до Путіна не дав результатів. Пакистан демонтував інфраструктуру очікування переговорів - це сам по собі красномовний сигнал.

Трамп перебуває в психологічній пастці, яку точно описав Крюгман. Маневр із Конгресом парадоксально послабив його позицію: знявши внутрішній тиск, він одночасно зменшив стимул для Ірану поспішати.

Іран читає сигнали, а не слова. Передача пропозицій через Пакистан - це маслахат у дії (концепція в ісламській політичній думці, яка дозволяє відступити від принципів заради виживання системи): демонстрація готовності говорити без публічного прохання про мир. Нове керівництво КВІР легітимізується через демонстрацію стійкості - це означає, що воно теж не може першим зробити крок назустріч. Внутрішній колапс у горизонті трьох-шести місяців малоймовірний: продовольчі картки є інструментом контролю, а не ознакою слабкості; сухопутні маршрути постачання функціонують; Моджтаба як "імам Гаїб" консолідує базу режиму в умовах зовнішньої загрози. Розкол всередині КВІР – це скоріше wishful thinking без верифікованих даних.

Росія намагається грати активну роль посередника, але Вашингтон свідомо відхиляє цю роль. Пропозиція взяти іранський уран "не на переговорному столі" - США розуміють, що це посилить саме того актора, якого намагаються ізолювати. Головна мета Путіна - не врятувати Іран, а використати кризу для отримання важелів щодо України, зберігаючи при цьому відносини з Ізраїлем і країнами Перської затоки одночасно.

ОАЕ вийшли з ОПЕК і позиціонують себе як нейтральний майданчик, але діятимуть виключно з благословення Вашингтона. Незавершена оборонна угода з Україною залишиться такою, поки Трамп не дасть "зеленого світла" - а він поки цього не зробить. Наша активність в регіоні його дратує. Ознаки цього ми вже спостерігаємо.

При таких розкладах Трамп зламається першим - виборчий календар є жорстким обмежувачем (проміжні вибори у листопаді 2026-го), ціни на бензин уже вище чотирьох доларів, ринки переключилися з TACO на NACHO (Not a Chance Hormuz Opens). Горизонт - три-чотири місяці максимум.

Іран має довший горизонт, але не нескінченний. Шість-дев'ять місяців до моменту, коли внутрішній тиск стає некерованим. Але це не означає капітуляцію - це момент, коли маслахат вимагатиме косметичного виходу.

Світова економіка адаптується повільно, але незворотно - кожен місяць закритого Ормузу коштує дорожче попереднього нелінійно, бо адаптаційні можливості вичерпуються.

Найімовірніший сценарій у такому випадку - це заморожена невизначеність на найближчі три-шість місяців. Це не випадковість і не тимчасовий збій - це структурно обумовлений результат: жоден з акторів не має достатнього стимулу для повного виходу прямо зараз, всі наявні переговорні формати вичерпані або заблоковані, а маневр Трампа з Конгресом парадоксально зменшив терміновість для обох сторін.

Крюгман правильно визначив три перешкоди: его Трампа, його невігластво і виправдана недовіра Ірану до американських угод після виходу з JCPOA у 2018 році. Але є четвертий фактор, якого він не враховує повністю: Іран теж не може першим зробити крок не тому, що не хоче, а тому, що нове керівництво КВІР потребує подати будь-який вихід як перемогу своїй аудиторії. Тобто обидві сторони психологічно заблоковані симетрично - і це робить заморожену невизначеність не просто ймовірним, а структурно неминучим результатом у короткостроковій перспективі.

Єдине, що може зламати цю рівновагу раніше - не дипломатія і не військова ескалація, а економічний шок, що стає некерованим для американських виборців до осені 2026 року. Але навіть тоді вихід вимагатиме того, що Крюгман назвав "взаємним припиненням без формальної угоди" - єдиного формату, який дозволяє обом сторонам не визнавати поразки публічно.

Для України в цій картині одне принципове спостереження: заморожений іранський конфлікт є для Росії кращим сценарієм, ніж будь-яке швидке завершення. Саме тому Москва не зацікавлена у сприянні угоді, попри публічну риторику про посередництво.