Чернигову понадобится 33 года на восстановление, если рассчитывать только на бюджет развития города, – Атрошенко

В Чернигове 37 тысяч квартир нуждаются в ремонте, а 10 тысяч – разрушены полностью. Также пострадал и частный сектор с жилыми домами. Чтобы люди смогли вернуться в свои дома или новостройки, городу нужно более 20 миллиардов гривен. А еще обновление нуждается в критической инфраструктуре. В первую очередь – черниговская ТЭЦ. Именно поэтому город рассчитывает на поддержку международных инвесторов и справедливое распределение субвенций со стороны государства. Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал городской голова Чернигова Владислав Атрошенко

Он также добавил, что около 130 тысяч жителей Чернигова до сих пор числятся как временные переселенцы, потому что город разрушен на 70% и возвращаться людям некуда.