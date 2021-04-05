В сети появилось видео с моментом похищения судьи Чауса

Виктория Довгань Видео 15:18, 5.04.2021 Обновлено: 15:54, 5.04.2021

В сети обнародовали момент похищения украинского судьи Николая Чауса в центре Кишинева. На них видно, как несколько мужчина заталкивают его в белый бус.

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