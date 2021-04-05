У мережі з'явилося відео з моментом викрадення судді Чауса

Вікторія Довгань Відео 15:18, 5.04.2021 Оновлено: 15:54, 5.04.2021

В мережі оприлюднили кадри з моментом викрадення українського судді Миколи Чауса в центрі Кишинева. На них видно, як кілька чоловіків заштовхують його в білий бус.

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