Борьба за столичные МАФы

Obozrevatel Видео 14:00, 24.03.2021

В среду, 24 марта, в Киеве из-за демонтажа МАФов на Троещине началось настоящее противостояние.

Об этом сообщил OBOZREVATEL с места происшествия. Около 8 утра коммунальщики начали зачистку незаконно установленных киосков на улице Маяковского, 15-17, у "Эко-маркет". Однако владельцев МАФов и продавцов такой развитие событий не устроил.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Кива собрался защищать кандидатскую диссертацию по госуправлению

Легендарный Буффон записал обращение к голкиперу "Динамо". Видео

Учения ВСУ со "Смерчами" вблизи Крыма вызвали ажиотаж в российских СМИ. Фото и видео

Зеленский хочет раздать украинцам деньги, создав экономические паспорта: в чем суть идеи

На Android-смартфонах произошел сбой: названа причина