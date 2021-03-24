Боротьба за столичні МАФи

Obozrevatel Відео 14:00, 24.03.2021 Оновлено: 17:07, 24.03.2021

У середу, 24 березня, в Києві через демонтаж МАФів на Троєщині почалося справжнє протистояння.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL з місця події. Приблизно о 8 ранку комунальники почали зачищення незаконно встановлених кіосків на вулиці Маяковського, 15-17, біля "Еко-маркету". Однак власників МАФів і продавців такій розвиток подій не влаштував.

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