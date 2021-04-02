Борьба Facebook с Трампом, трудоустройство иностранцев в Польше и жертвы на Тайване - дайджест международных событий

Obozrevatel Видео 23:00, 2.04.2021

На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд: есть погибшие и пострадавшие.

Польша упрощает трудоустройство иностранцев, а Facebook будет удалять фото, видео и аудио с Трампом. Все подробности - в материале.

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