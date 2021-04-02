Боротьба Facebook із Трампом, працевлаштування іноземців у Польщі та жертви на Тайвані – дайджест міжнародних подій

Obozrevatel Відео 23:00, 2.04.2021

На Тайвані зійшов із рейок пасажирський потяг: є загиблі та постраждалі.

Польща полегшує працевлаштування іноземців, а Facebook видалятиме фото, відео та аудіо з Трампом. Усі подробиці – в матеріалі.

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