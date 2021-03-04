Байден: вакцина каждому взрослому американцу до конца мая - коронавирусные хроники

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Молдова начала вакцинацию от коронавируса.

  • Президент Соединенных Штатов Джо Байден обещает, что до мая вакцину против "COVID-19" сможет получить все взрослое американское население.

  • Норвегия и Финляндия не прибегают к ослаблению ограничений, а только усиливают их.

  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна готова принять все перенесенные матчи Евро-2020.

Более подробно об этом - смотрите в нашем коронавирусном обзоре.

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