Байден: вакцина каждому взрослому американцу до конца мая - коронавирусные хроники

Молдова начала вакцинацию от коронавируса.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обещает, что до мая вакцину против "COVID-19" сможет получить все взрослое американское население.

Норвегия и Финляндия не прибегают к ослаблению ограничений, а только усиливают их.