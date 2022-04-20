Авто из Европы без акциза изменения на автомобильном рынке из-за новой схемы таможенной очистки | Гость – Олег Корниенко

автор ютуб-канала ZAVODILA Олег Корниенко, в рамках проекта DiaryOfWar | Дневник Войны рассказал, что происходит с ценами на подержанные автомобили в Украине и странах ЕС с момента полномасштабной войны, которую развязала россия.

во время интервью вы узнаете:

как закон об особенностях функционирования таможенных органов на период военного времени повлиял на стоимость авто в Украине и за ее пределами;

что придется заплатить, когда автомобиль пересечет границу Украины;

зачем предварительная декларация (ПДГ) и кто ее формирует;

что делать, если вы заказали автомобиль из США и не успели получить его в Одессе;

какой порт выбрать лучшее для доставки авто из США;