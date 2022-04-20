Авто из Европы без акциза изменения на автомобильном рынке из-за новой схемы таможенной очистки | Гость – Олег Корниенко
автор ютуб-канала ZAVODILA Олег Корниенко, в рамках проекта DiaryOfWar | Дневник Войны рассказал, что происходит с ценами на подержанные автомобили в Украине и странах ЕС с момента полномасштабной войны, которую развязала россия.
во время интервью вы узнаете:
как закон об особенностях функционирования таможенных органов на период военного времени повлиял на стоимость авто в Украине и за ее пределами;
что придется заплатить, когда автомобиль пересечет границу Украины;
зачем предварительная декларация (ПДГ) и кто ее формирует;
что делать, если вы заказали автомобиль из США и не успели получить его в Одессе;
какой порт выбрать лучшее для доставки авто из США;
изменят ли украинцы из-за дорогостоящего топлива свои авто на электрические;
можно ли завезти в Украину автомобиль Евро-3,4;