newspaper

Авто из Европы без акциза изменения на автомобильном рынке из-за новой схемы таможенной очистки | Гость – Олег Корниенко

Вячеслав Буткалюк
Видео
1 минута
291
Авто из Европы без акциза изменения на автомобильном рынке из-за новой схемы таможенной очистки | Гость – Олег Корниенко

автор ютуб-канала ZAVODILA Олег Корниенко, в рамках проекта DiaryOfWar | Дневник Войны рассказал, что происходит с ценами на подержанные автомобили в Украине и странах ЕС с момента полномасштабной войны, которую развязала россия.

во время интервью вы узнаете:

  • как закон об особенностях функционирования таможенных органов на период военного времени повлиял на стоимость авто в Украине и за ее пределами;

  • что придется заплатить, когда автомобиль пересечет границу Украины;

  • зачем предварительная декларация (ПДГ) и кто ее формирует;

  • что делать, если вы заказали автомобиль из США и не успели получить его в Одессе;

  • какой порт выбрать лучшее для доставки авто из США;

  • изменят ли украинцы из-за дорогостоящего топлива свои авто на электрические;

  • можно ли завезти в Украину автомобиль Евро-3,4;