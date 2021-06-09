В Австралии нашли динозавра размером с дом

Ученые в Австралии классифицировали новый вид динозавров, обнаруженный в 2007 году, как самый большой из когда-либо найденных на континенте. Титанозавр был ростом до 6,5 м и длиной 30 м.

Команда исследователей назвала динозавра Купером, поскольку его нашли недалеко от реки Купер-Крик. Ученые сравнивали найдены останки с другими видами завроподов, в результате выяснив, что перед ними новый вид – титанозавр.

Завроподы – группа ящеровидних динозавров, которые известны тем, что питались в основном растениями. У них были маленькие головы, длинные шеи и хвосты, а также огромные ноги.

По словам ученых, ''южный титан'' похож на других завроподов, в частности на винтонотитана, диамантозавра и саванназавра. Они населяли Австралию примерно 92-96 млн лет назад.