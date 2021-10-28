Ангела Меркель уже не канцлер Германии, а принцесса Японии Мако вышла замуж за простого парня – дайджест международных событий

Сегодня в выпуске:

боевики Исламского Государства совершили нападение на село в провинции Дияла на востоке Ирака;

в Сенате Бразилии президента страны Жаира Болсонару обвинили в преступлениях против человечества;

Ангела Меркель уже официально покинула пост Федерального канцлера Германии. Однако она будет продолжать исполнять обязанности канцлера этого государства до избрания преемника;