ALAN WALKER vs TIESTO, MONATIK vs АРТЕМ ПИВОВАРОВ и яркая премьера от певицы MARIETTA в ShowOboz TOP-10

Ведущие ShowOboz TOP-10, ANDREAS и ИРИНА ГОРДИЕНКО расскажут, как расположились самые популярные клипы и песни на этой неделе по версии TopHit.UA.

Звездная гостья – певица MARIETTA поделится секретом счастливых отношений и представит новый сингл "ЩАСТЯ МОЄ" на сцене ShowOboz TOP-10!

В перечне лучших клипов и песен недели:

10. ALAN WALKER & IMANBEK - SWEET DREAMS

9. OLIVIA ADDAMS – STRANGER

8. TIESTO & KAROL G - DON’T BE SHY

7. KAZKA - М'ЯТА

6. SHOUSE - LOVE TONIGHT

5. MONATIK - СТАРІ ФОТОГРАФІЇ

4. MAMARIKA - KAVA

3. СКАЙ - ЛЕГКОВАЖНА

2. АРТЕМ ПІВОВАРОВ – МІРАЖ

1. ЮЛІЯ ДУМАНСЬКА - МОЄ МАЛЕНЬКЕ КОШЕНЯ (MON PETIT CHATON)