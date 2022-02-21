ALAN WALKER vs TIESTO, MONATIK vs АРТЕМ ПИВОВАРОВ и яркая премьера от певицы MARIETTA в ShowOboz TOP-10
Ведущие ShowOboz TOP-10, ANDREAS и ИРИНА ГОРДИЕНКО расскажут, как расположились самые популярные клипы и песни на этой неделе по версии TopHit.UA.
Звездная гостья – певица MARIETTA поделится секретом счастливых отношений и представит новый сингл "ЩАСТЯ МОЄ" на сцене ShowOboz TOP-10!
В перечне лучших клипов и песен недели:
10. ALAN WALKER & IMANBEK - SWEET DREAMS
9. OLIVIA ADDAMS – STRANGER
8. TIESTO & KAROL G - DON’T BE SHY
7. KAZKA - М'ЯТА
6. SHOUSE - LOVE TONIGHT
5. MONATIK - СТАРІ ФОТОГРАФІЇ
4. MAMARIKA - KAVA
3. СКАЙ - ЛЕГКОВАЖНА
2. АРТЕМ ПІВОВАРОВ – МІРАЖ
1. ЮЛІЯ ДУМАНСЬКА - МОЄ МАЛЕНЬКЕ КОШЕНЯ (MON PETIT CHATON)
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