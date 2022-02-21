ALAN WALKER vs TIESTO, MONATIK vs АРТЕМ ПИВОВАРОВ и яркая премьера от певицы MARIETTA в ShowOboz TOP-10

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Ведущие ShowOboz TOP-10, ANDREAS и ИРИНА ГОРДИЕНКО расскажут, как расположились самые популярные клипы и песни на этой неделе по версии TopHit.UA.

Звездная гостья – певица MARIETTA поделится секретом счастливых отношений и представит новый сингл "ЩАСТЯ МОЄ" на сцене ShowOboz TOP-10!

В перечне лучших клипов и песен недели:

  • 10. ALAN WALKER & IMANBEK - SWEET DREAMS

  • 9. OLIVIA ADDAMS – STRANGER

  • 8. TIESTO & KAROL G - DON’T BE SHY

  • 7. KAZKA - М'ЯТА

  • 6. SHOUSE - LOVE TONIGHT

  • 5. MONATIK - СТАРІ ФОТОГРАФІЇ

  • 4. MAMARIKA - KAVA

  • 3. СКАЙ - ЛЕГКОВАЖНА

  • 2. АРТЕМ ПІВОВАРОВ – МІРАЖ

  • 1. ЮЛІЯ ДУМАНСЬКА - МОЄ МАЛЕНЬКЕ КОШЕНЯ (MON PETIT CHATON)

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